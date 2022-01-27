Вакансии помощника мастера по чистке кроссовок и сборщика люстр предлагают псковичам

С начала января работодатели Псковской области разместили более 2 300 новых вакансий, что на 144% больше, чем в этот же период 2021 года. Среди них есть и необычные предложения, такие как помощник мастера по чистке кроссовок или зоотехник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Эксперты проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Псковской области:
Тренер по беговым лыжам, который будет проводить тренировки (лыжи, бег, ОФП) по авторской методике клуба, развивать в учениках интерес к лыжному спорту. Работодатель предлагает постоянное повышение квалификации, обучение новым направлениям, возможность карьерного роста и заработную плату от 20 000 рублей на руки.
Требуется ретушер, компания обещает корпоративный спорт, корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей за счет компании и заработную плату от 30 000 до 40 000 рублей на руки.
Главный зоотехник нужен местной компании, работник будет заниматься организацией и контролем зоотехнических работ. Условием работодатель ставит готовность к переезду в город Великие Луки.
Инструктор-экскурсовод, который будет ярко и правильно презентовать экспонаты посетителям, отвечать на их вопросы. Работодатель предлагает индивидуальный график работы, почасовую оплату. Компания готова рассматривать кандидатов без опыта работы.
Нужен печатник широкоформатной печати, работодатель предлагает полную занятость и заработную плату от 27 000 до 31 100 руб. до вычета НДФЛ. А также готов рассмотреть кандидатов, не имеющих опыта работы,
Помощник мастера по чистке кроссовок, до 35 000 рублей на руки. Среди обязанностей: учиться чистить кроссовки до состояния «Как новые»; учиться отличать нубук от замши и знать, как за ними ухаживать, а также разбираться в брендах обуви. Отличать Balenciaga от Ash.
Менеджер по туризму в поселок Баренцбург, Шпицберген, Норвегия, до 100 000 рублей до вычета налогов.
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