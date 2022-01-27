Общество

Вакансии помощника мастера по чистке кроссовок и сборщика люстр предлагают псковичам

С начала января работодатели Псковской области разместили более 2 300 новых вакансий, что на 144% больше, чем в этот же период 2021 года. Среди них есть и необычные предложения, такие как помощник мастера по чистке кроссовок или зоотехник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Эксперты проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Псковской области: