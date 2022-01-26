Общество

Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в феврале

Неустойчивый характер погоды прогнозируется в Псковской области в феврале. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а месячная сумма осадков - в пределах 90-120% от нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов с понижением в отдельные дни от -12 до -7 градусов, преобладающие ночные температуры составят от -8 до -3 градусов с понижением в отдельные ночи от -18 до -13 градусов.

В третьей декаде месяца дневные температуры составят от -1 до +4 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от -4 до +1 градусов.

Опасные метеорологические явления на территории области в феврале не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15 до 18 метров в секунду.

«В связи с неустойчивым ледоставом на водоемах области увеличивается опасность гибели людей на водных объектах. Источник - несоблюдение мер безопасности, связанных с рыбной ловлей, в том числе выход рыбаков на неокрепший лед», - напомнили в ведомстве.

Ранее жителей Псковской области предупреждали о перепадах температуры в конце января.