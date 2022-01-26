Общество

Помпы и глюкометры закупили для детей-диабетиков Псковской области

Вопросы обеспечения детей, больных сахарным диабетом, инсулиновыми помпами и расходными материалам к ним, а также системами мониторинга уровня глюкозы в крови обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эту тему поднимали еще в прошлом году при подготовке бюджета на 2022 год. Тогда на эти цели выделили 8 миллионов рублей. «До конца года этих средств не достаточно, поэтому будем предусматривать дополнительное финансирование», — напомнил Михаил Ведерников.

В январе Детская областная клиническая больница закупила инсулиновые помпы и систем мониторинга. По словам главы региона, первая поставка их уже идет. Обеспечение детей необходимыми средствами будет контролировать областной главный внештатный специалист по детской эндокринологии.

Михаил Ведерников поручил организовать информационную работу и отработать вопрос с родительским сообществом, составить для них максимально понятный алгоритм. «Родители детей, больных сахарным диабетом, должны получать исчерпывающую информацию по всем вопросам», — подчеркнул он.