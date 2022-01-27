Общество

Снежная ночь ожидается в Псковской области 29 января

Облачная погода с дневными прояснениями ожидается на территории Псковской области 29 января. Как сообщает Псковский гидрометцентр, ночью в регионе пройдет снег, на севере области он будет небольшим. Слабые осадки в виде снега местами прогнозируют и днем.

Также на дорогах в некоторых районах образуется гололедица.

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -6 до -1 градуса. Ожидается ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.