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Симптомы постковидного синдрома у детей напоминают болезнь Кавасаки - инфекционист

Симптомы постковидного синдрома у детей похожи на проявления синдрома Кавасаки (редкое иммунокомплексное воспалительное поражение артерий). Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД, врач-инфекционист Елена Карзанова в своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира.

Врач рассказала, что за время пандемии медики сталкивались не только с заболеваниями коронавирусом, но и с постковидным синдромом, с его отдаленными последствиями. Так, в течение двух лет дети в Псковской области переносили COVID-19 в легкой форме, преобладала «кишечная симптоматика».

«С течением времени медики стали замечать, что ребенок ни разу не чихнул, не было повышения температуры тела. При этом имелся контакт с заболевшими ковидом. Но после у ребенка вдруг значительно повышалась температура без видимых на то причин, дети становились очень вялыми, а температура была устойчива к жаропонижающим препаратам. Кроме того, на коже появлялись высыпания, наблюдалась одышка, причем обусловленная недостатками в работе сердечно-сосудистой системы», - рассказала Елена Карзанова.

По ее словам, педиатры отметили, что эти клинические проявления напоминают синдром Кавасаки, который редко встречается среди детей в регионе. «Когда начали разбираться, что происходит, оказалось, что они бессимптомно переболевали ковидом. В результате у детей появлялись приличные титры антител класса G, сформировался иммунитет. Отдаленные последствия вызвали каскад аутоимунных процессов, вызывающих изменения со стороны мелких кровяных сосудов, их воспаление. Эти сосуды находятся во всех органах человеческого тела. Такие дети, к сожалению, болеют очень тяжело, восстановить и излечить их сложно», - сказала инфекционист.

Она добавила, что опыт работы с такими детьми есть и в Псковской области. «Хочу отдать должное детской областной больнице, которая вместе с нами эту проблему хорошо решает. На данный момент нет ни одной потери таких детей, хотя на самом деле смертность при такой патологии имеет место быть», - подчеркнула Елена Карзанова.