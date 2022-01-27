Общество

Организатора «ресторанного сопротивления» в Петербурге заподозрили в коррупции

Адвокат Александр Коновалов стал фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Коновалова, адвоката Псковской областной коллегии адвокатов, по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

По версии следствия, подозреваемый получил от управляющей кафе в Адмиралтейском районе северной столицы сведения о правомерном изъятии полицейскими в сентябре 2021 года кальянов и табачных изделий. Для их возвращения, считают в СКР, Александр Коновалов предложил женщине передать через него взятку полицейским в размере 50 тысяч рублей, на что та согласилась. Коновалов, в свою очередь, договорился с полицейскими. Согласно материалам дела, 22 сентября управляющая кафе получила обратно кальяны и табак, а Коновалов передал полицейским деньги.

В СКР добавили, что в настоящее время проводятся обыски в отделе полиции совместно с сотрудниками УСБ УМВД России и по месту проживания подозреваемого.

Решается вопрос о предъявлении Коновалову обвинения и избрании меры пресечения.

Коновалова считают организатором так называемого «ресторанного сопротивления». Он выступает против системы QR-кодов, которые должны предъявлять посетители ресторанов, кафе, баров и клубов. В «протестном» списке, по последним данным, более 170 предприятий.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге расследуется дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Оно было возбуждено в связи с распространявшимися в соцсетях призывами к городским заведениям общественного питания работать вопреки установленным нормам - в ночное время и без требования у посетителей QR-кодов.

В ночь на 22 января следователи, полицейские, сотрудники профильных комитетов Смольного и Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии осмотрели 20 заведений и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность заведений временно приостановили.

В среду Александр Коновалов сообщил, что ему выдали предупреждение прокуратуры после акции во вторник, когда он со своими сторонниками пытался попасть в опечатанные заведения на улице Рубинштейна.