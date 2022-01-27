Общество

Ввозом 100 животных на территорию Локнянского района заинтересовалась прокуратура

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту завоза на территорию Локнянского района более 100 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Выездную проверку на территории Локнянского района по данному факту провели на основании информации, поступившей от регионального комитета по ветеринарии.

«Исходя из представленной информации, животные не идентифицированы, проведение мероприятий по их вакцинации и карантинированию собственником не обеспечено. Этот факт является грубым нарушением требований законодательства о ветеринарии, поскольку не позволяет установить происхождение и безопасность ввезенных животных», - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки будет дана оценка наличию оснований для принятия мер прокурорского реагирования.