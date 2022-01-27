Общество

Псковская область занимает последнее место по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе

Псковская область занимает последнее место по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этого, безусловно, удалось достичь благодаря тому, что мы не принимали сиюминутные решения», - отметил губернатор и подчеркнул, что региональные специалисты анализируют опыт других регионов и даже стран, а также проводят консультации с Минздравом и врачами.

Ближайшие 2-3 недели всех жителей региона ожидает испытание на прочность в виде нарастающей динамики заболеваемости коронавирусом, заключил глава региона.