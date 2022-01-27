Общество

Более 140 классов в Пскове и Псковском районе находятся на карантине из-за омикрон-штамма

145 классов в Пскове и Псковском районе находятся на карантине из-за омикрон-штамма. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Пскове и Псковском районе за прошедшую неделю зафиксировали 77 случаев заболевания среди молодежи и повышение на 64% уровня заболеваемости коронавирусом среди детей, отметил глава региона. Введение дистанционного режима образования в школах Пскова и Псковского района обусловлено также тем, что эти муниципалитеты составляют единую агломерацию, пояснил Михаил Ведерников.

«Колледжи в группе риска не находятся. В настоящее время на карантине находятся всего несколько групп студентов колледжей. К тому же, многие из них сейчас на практике. Вузы еще до нового года перешли на смешанную систему работы. Для них также не требуется дополнительных мер», - сказал он.

Вводить режим дистанционного обучения в других районах Псковской области пока не планируется. В то же время руководители учебных учреждений могут самостоятельно принимать решение о закрытии на карантин классов или целых учреждений и делать это после согласования с управлением образования, заключил глава региона.