Общество

Режим работы псковских учреждений соцзащиты изменится с февраля

Режим работы стационарных учреждений соцзащиты Псковской области изменится с февраля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такие учреждения перейдут на круглосуточный режим работы со сменой персонала в две недели. «Причина понятна. В настоящий момент из четырех активных очагов коронавируса три - это дома-интернаты. Они находятся под угрозой из-за посещения сторонних специалистов и медицинских работников», - сказал губернатор.

Еще ряд решений по недопущению развития коронавирусной инфекции в регионе предстоит принять участникам оперштаба сегодня, добавил Михаил Ведерников.