Общество

Пользуются ли крупные псковские предприятия благами соцсетей

Мы уже давно следим за соцсетями политиков, общественников и инфлюенсеров. Но, как показывает статистика в Сети появляется все больше коммерческих аккаунтов. Неоднократно обсуждали бровистов, мастеров ногтевого сервиса и кондитеров, которые занимают серьезную нишу практически во всех социальных сетях. Сегодня посмотрим, как обстоят дела у крупных производственных компаний. Что им вообще делать в Instagram, например. Зачем условному приборостроительному заводу заводить страницу или создавать свое сообщество?

Вероятно, у всех крупных заводов давно есть сайт с новостной лентой, в которой официальным языком сообщается о событиях, происходящих в компании. Но время диктует свои правила. Чтобы продвигать товар или бренд, все средства хороши. Однако формат создания официального сайте обязывает к определенному стилю и ограничивает возможности прямой коммуникации с целевой аудиторией.

Похоже, что все уже поняли, что иногда можно заплатить SMM-специалисту, а не вкладываться в постоянную рекламу сайта. Зачем? Если можно создать бизнес-аккаунт, где удобно общаться с целевой аудиторией, рассказывать доступным языком о том, как, например, устроена фасовочная линия, или показать контроль качества с применением рентгеновской установки. Попутно аудитория будет узнавать о предприятии и его деятельности. Непосредственно на объем продаж это может и не повлияет, но будет отличным инструментом для решения стратегических долгосрочных маркетинговых задач. Точно поможет в формировании репутации бренда, повысит его узнаваемость и увеличит лояльность и доверие к продуктам предприятия.

В общем плюсов развития соцсетей множество. Я сделала небольшую выборку из предприятий Псковской области. Выбрала крупные и те, что на слуху. Сразу оговорюсь, выборка субъективная. Возможно, в ваших кругах обсуждают совсем другое. Тем интереснее, пишите про интересные кейсы в комментариях.

ОАО «АВТОЭЛЕКТРОАРМАТУРА» (ОАО «АВАР»)

Для тех, кто не знает – это поставщик современного электрооборудования для автомобильной промышленности. Завод находится в Пскове и функционирует уже 40 лет. Помогает ли такой опыт производства успешно развивать социальные сети? К сожалению, нет. Я нашла целых два аккаунта завода – «Вконтакте» и в Instagram. Суммарная аудитория двух соцсетей составляет около 650 подписчиков. Это, конечно, никуда не годится. ВК группа полузаброшенная, лишь изредка какие-то подписчики сами пишут на стену, когда ищут работу или интересуются сертификатами качества. Однако никакой обратной связи администраторы группы не дают. Все вопросы, отправленные потенциальными клиентами, остаются без ответа.

Кстати, на странице в Instagram завод почему-то рекламирует совсем другую группу в контакте. Но проблема в том, что ее невозможно отыскать по глобальному поиску, видно только ту, о которой я написала выше. Справедливости ради, скажу, что контент второй группы куда лучше, там есть и просто красивые фотки с завода, и видео с профи, которые рассказывают о работе завода или конкретных цехов. При этом там всего 90 подписчиков. Почему нельзя прорекламировать новую группу в старой – непонятно. Хотя бы переманили тех 350, которые спрашивают про работу и цены и сотрудничество.

Instagram завода выглядит куда лучше – красивые профессиональные фото и тексты, которые написаны человеческим языком. Судя по постам, сотрудники предприятия только начинают заниматься развитием соцсетей и пока сами не очень понимают, что там нужно публиковать и как. Но не боятся в этом признаться, и открыто просят совета аудитории. Это хороший ход – сделать каждого подписчика причастным. Но, кажется, теперь аудитории до их вопросов нет дела. Будем следить за развитием событий.

ЗАО «ЗЭТО»

Еще один завод электротехнического оборудования, только теперь великолукский. Это обратный кейс. Я нашла три аккаунта – два ВК и один в Instagram. Одна группа Вконтакте массовая, вторая не такая многочисленная, зато там публикуется более широкий контент, как уверяют нас администраторы – «самые актуальные новости ЗАО ЗЭТО, о Вас и для Вас». Суммарная аудитория насчитывает более 5 тысяч человек.

Это хороший пример ведения соцсетей – красивые фотографии, интересные истории, профессиональные тексты и живые рассказы о своих сотрудников. Такое обычно привлекает аудиторию. Группы активные, периодически посты вызывают очень хороший отклик аудитории.

Завод АО «ЗЕНЧА-ПСКОВ»

Это завод, который производит электротехническое оборудование, низковольтную аппаратуру, лифтовое оборудование и товары народного потребления. Такие, как дачные газовые плитки и обогреватели.

Сразу скажу, что сейчас завод переживает тяжелые времена и производство временно приостановлено из-за раздела власти. Однако еще до этих событий он привлек мое внимание в соцсетях. У них есть группа Вконтакте и Instagram, а суммарная аудитория насчитывает более 1500 человек.

По аккаунтам видно, что соцсетями начинали плотно заниматься и даже разработали уникальный дизайн для постов. Выглядит все очень стильно и продумано. Среди контента видео и фото с производства, истории трудоустройства от реальных сотрудников, примеры производимых товаров народного потребления. Из очередного непонятного завода «Зенча» через посты обретал реальное лицо и становился понятным для обычного обывателя. В общем, задел хороший, но пока непонятно, получит ли история хоть какое-то продолжение.

Завод «Псков-Полимер»

Это завод по изготовлению резиновой обуви и одежды. Абсолютный рекордсмен по количеству аккаунтов в соцсетях. Я уверена, что нашла не все группы, но поисковая система на первой странице выдает сразу семь вариантов сообществ – четыре Вконтакте и три в Instagram. Суммарная аудитория составляет более 135 тысяч человек. Самая многочисленная группа – около 85 000 человек.

Неплохо, да? Наверное, продавать обувь легче, чем электромагнитные реле. Кстати, завод не продвигают в сетях, как «Псков-Полимер». Вы, скорее всего, знаете о нем, под брендом Nordman – это марка обуви, которую они производят.

Глядя на аккаунты в соцсетях, можно сказать, что их развитием озадачились давно, и уже нашли свой стиль и большую аудиторию. Отличный пример супер-успешного по псковским меркам маркетинга в социальных сетях. Круто, что группы разграничены по тематикам и интересам. Например, есть группа с обувью для охоты и рыбалки, а есть с товарами для детей. Очень удобно. Однозначно ставлю лайк.

Псковский Городской Молочный Завод

Еще один завод, производящий известные и понятные для потребителя товары. В сетях они продвигаются под брендом «Прасковья Молочкова». Суммарная аудитория Вконтакте и Instagram насчитывает более 9 тысяч человек.

Здесь ситуация проще – в Псковской области это широко известный бренд, который когда-нибудь точно оказывался у каждого жителя на столе. Казалось бы, и зачем тут соцсети? Но времена меняются – конкуренция растет. Нужно использовать все возможные способы привлечения новых потребителей и удержания старых. По сути, задача у SMM-специалистов гораздо проще, чем у тех, кто пытается нам объяснить, как производят космические корабли. В целом, они справляются. Регулярно публикуют посты с фото аппетитных товаров, рассказывают нам о новинках и делятся рецептами. Душевные группы. Единственное чего не хватает – разнообразия. Смотреть на молоко и сыр изо дня в день устаешь. Рекомендовала бы публиковать больше развлекательного контента или попытаться погрузить читателей в детали производства. Ведь это, как заглянуть кому-то в спальню. Людям всегда интересы места и сферы, к которым нет открытого доступа.

Великолукский мясокомбинат

Думаю, не надо пояснять, что производит предприятие. Я смогла найти две группы Вконтакте и Instagram. В одной группе ВК рекламируют мясную продукцию, а в другой социальные проекты, в которые вкладываются и хвалятся наградами – логичное разделение. Суммарная аудитория – более 16 тысяч человек. Вроде бы, цифры неплохие, но с учетом широкой известности бренда и за пределами Псковской области, восторга не вызывает.

В группе Вконтакте размещают только фото товаров и цену. Это, конечно, важно, но уж больно не хватает разнообразия. Стиль контента я бы назвала - «сухо, холодно и в лоб». А страничка в Instagram вообще поставила меня в тупик. Весь, без преувеличения, аккаунт заполнен поздравлениями с днем рождения сотрудников завода. Выглядит, как жуткая советская доска почета. Не очень понимаю, зачем вообще это нужно. Ни одной фотографии аппетитной колбасы или мяса. Только лица тружеников. Парадокс, но за этим зрелищем наблюдают 8 тысяч человек. Возможно, это все сотрудники завода, которые в день рождения только и ждут, чтобы занять заветное место в ленте соцсети. Очень крипово.

Псковский хлебокомбинат

У псковских батонов и тортов оказалось около 19 тысяч подписчиков, три страницы Вконтакте, одна в Instagram. Там нам рассказывают про то, где заполучить самую свежую выпечку, какие новинки поступили в продажу, где открылся новый магазин. Вся самая полезная и нужная информация.

Из минусов – выглядит это все как-то по-советски. Нет единого стиля в публикациях, нет погружения в процесс производства. Но, возможно, пока для поддержания интереса местной аудитории этого достаточно. Лучше, конечно, думать наперед и уже сейчас нанять кого-то для разработки стильного дизайна и написания привлекающих внимания постов.

Конечно, у предприятий могут быть проблемы в освоении соцсетей, связанные со сложностью таргетирования рекламы на людей и сложности генерации тематического контента, интересного целевой аудитории. Но в сегодняшней подборки вы увидели и то, как можно с этими проблемами справляться. Соцсети являются эффективным инструментом в умелых руках маркетолога для решения задач продвижения бренда, информированности аудитории, найма и удержания сотрудников.

Ксения Журавкова