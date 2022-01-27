Общество

Четверть заболевших коронавирусом в Псковской области переносят омикрон-штамм

Каждый четвертый случай заболевания коронавирусом в Псковской области - это заболевание омикрон-штаммом. Об этом сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из 352 отобранных у заболевших коронавирусом проб в 62 пробах лаборатории Санкт-Петербурга обнаружили омикрон-штамм.

«Ели на второй неделе года проб с омикрон-штаммом было 14,9%, то на текущей неделе - 24,6%», - сказал Александр Нестерук и подчеркнул, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 90% случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Таким образом, 40 проб поступило из Пскова, пять - из Новосокольнического района, три - из Великих Лук, три - из Новоржевского района, по две - из Гдовского, Опочецкого и Пушкиногорского районов, по одной - из Красногородского, Порховского и Себежского районов.

Наиболее уязвимой группой населения Александр Нестерук назвал детей и подчеркнул, что в областном центре порог заболеваемости превышен на 178%.