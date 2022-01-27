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Александр Нестерук рассказал, где псковичи чаще всего заражаются коронавирусом

Где псковичи чаще всего заражаются коронавирусом, рассказал начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чаще всего заражение происходит через контакты в семье, на такие случаи приходится 41%. Треть заболевших (30%) заболели коронавирусом по месту работы. В медицинских учреждениях заразились 37% жителей региона. Оставшиеся 24% псковичей «принесли» коронавирус из общественного транспорта, мест скопления людей, общепита и торговых комплексов.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Новосокольническом, Псковском, Пыталовском, Локнянском, Порховском районах, Пскове и Великих Луках, добавил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона порекомендовал работодателям Псковской области перевести на удаленный режим 30% сотрудников, и в первую очередь - людей старше 60 лет как наиболее уязвимых к дельта-штамму коронавируса.

Также он поддержал предложение приостановить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи для взрослого населения Пскова и Великих Лук.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к главам муниципалитетов с просьбой «точечно и своевременно» вводить противокоронавирусные ограничения и обращаться за помощью к руководству региона в случае необходимости.

«Насколько агрессивно будет развиваться ситуация, будет зависеть от нашей с вами предметной и четкой работы», - заключил глава региона.