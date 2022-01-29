Общество

Исследование показало, сколько россиян делают накопления

Только каждый четвертый житель России делает накопления. При этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.

«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 6% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Более 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных», — уточнили аналитики, передает РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

По данным Банка России, объем средств граждан в банках ускорил рост в 2021 году до 5,7% с 4,2% годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.