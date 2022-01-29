Общество

Врач посоветовал при ОРВИ заменить горячую ванну на теплый душ

Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного.

«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления.

«Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах», - рассказал Тяжельников.

Он уточнил, что при ознобе нужно согреваться сухим теплом. «Можно надеть дополнительную шерстяную одежду, теплые носки, укрыть больного дополнительным пледом. В то же время не нужно устраивать паровую баню под одеялом и разогревать больного горячими напитками, добиваясь обильного потоотделения. Достаточно согреться до комфортного состояния. Если температура у больного меньше 38 градусов, то ее не надо сбивать никакими способами – ни лекарствами, ни чаем с малиной. Если больше 38, то следует принимать жаропонижающие средства», - добавил эксперт.

Врач подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней, оибо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику.