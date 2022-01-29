Общество

Полиция рекомендует псковичам не продавать свои банковские карты

Управление МВД России по Псковской области предупреждает граждан о схемах мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в регионе участились случаи, когда мошенники предлагают за пластиковые банковские карты немалое денежное вознаграждение.

«Эта схема уже была актуальна несколько лет назад, но вновь набирает популярность. На подобные объявления можно наткнуться в сети Интернет, найти в папке "Спам" на электронной почте, или получить смс-сообщение на мобильный телефон. Мошенникам необходимы действующие дебетовые карты с пин-кодами, которыми вы не пользуетесь. Необходимость скупки пластиковых карт обманщики объяснят вам так: для букмекерских контор или компаний, которые по ним будут проводить зарплатные проекты. Также будут заверять, что это абсолютно безопасно. На самом деле, передавая злоумышленникам доступ к личному кабинету, вы рискуете стать жертвой преступления или ваша ненужная банковская карта может быть использована для обналичивания украденных средств или для других противоправных действий», - рассказали в управлении.

Личную финансовую ответственность за все операции, которые были совершены с помощью банковской карты в течение срока ее действия, несет держатель карты. Следовательно, продав свою ненужную пластиковую карту, можно оказаться не просто жертвой мошенников, но и соучастником преступления, подчеркнули в ведомстве и рекомендовали быть предельно внимательными, не передавать личные банковские карты третьим лицам и не поддаваться на уловки мошенников.