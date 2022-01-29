Общество

Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Леонид Куравлев. Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

С начала января Леонид Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По информации «Известий», тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели ему экстренную операцию на желудке — гастростомию.