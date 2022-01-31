Общество

В России предлагают запретить уничтожение продуктов питания

В Госдуму в ближайшее время планируют внести поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»». Как пишет газета «Известия», предлагается дополнить его новой статьей о запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления.

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что было бы правильно после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.

Как рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, это касается всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованных, и санкционных.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — пояснил парламентарий.