Общество

Большинству псковичей сложно найти работу по профессии – исследование

58% жителей Псковской области уверены, что им достаточно сложно найти новую работу по профессии. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в ближайшие три месяца у россиян составляет -0,30 пункта. Хуже настроения только у соискателей из Москвы и Московской области, которые набрали -0,33 пункта. «Интересно, что жители регионов СЗФО и в том числе из Псковской области оказались лидерами по ощущению уверенности в скором трудоустройстве, но при этом не в трудоустройстве по профессии\специальности», - отметили в компании.

Инфографика здесь и далее: hh.ru

В частности, 28% опрошенных жителей Псковской области, ищущих сейчас работу, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. Противоположного мнения придерживаются больше респондентов: 56% местных соискателей верят, что их шансы на трудоустройство в любой сфере в ближайшие три месяца достаточно высоки, 17% затруднились ответить.

Также важен вопрос трудоустройства по специальности, и здесь опрос hh.ru показал менее оптимистичные ожидания у соискателей. Так, больше половины жителей региона (58%) считают, что найти работу по их профессии\специальности достаточно сложно. Не видят проблем в том, чтобы найти работу по профессии лишь 19% местных жителей, совершенно никаких проблем с трудоустройством по профессии не видят лишь 6% жителей Псковской области.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж, строителям и рабочему персоналу.