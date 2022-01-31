Общество

Псковский омбудсмен подготовил исследование о защите прав граждан в условиях антиковидных ограничений

Псковский омбудсмен подготовил исследование о защите прав граждан в условиях антиковидных ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

С докладом Дмитрий Шахов выступил на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе в Доме дружбы Ленинградской области. Его провел председатель совета - омбудсмен Ленинградской области Сергей Шабанов.

«В мероприятии приняли участие все 11 уполномоченных по правам человека в регионах СЗФО. Обсудили важные и актуальные вопросы, по которым велась и ведется глубокая и напряженная работа. Основных докладчиков было трое», - отметил Дмитрий Шахов.

В частности, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал о деятельности по защите прав граждан в условиях ограничительных и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Псковской области, установленных в связи с распространением коронавируса.

«Это было не просто выступление, а глубокое аналитическое исследование. Оно вызвало оживленное обсуждение, переросшее в дискуссию о ситуации с соблюдением прав человека в субъектах СЗФО в связи с требованиями об обязательной вакцинации и QR-кодах», - рассказал Дмитрий Шахов.

Участники заседания высказали мнения и внесли конкретные предложения в части усовершенствования работы уполномоченных по защите прав граждан в период пандемии.

«Уполномоченному, как и врачу, в условиях пандемии недопустимо уходить на дистанционную работу и в виртуальное пространство. Он должен быть еще более открытым и доступным для людей в этот особый и трудный период», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Омбудсмен Мурманской области Михаил Шилов довел до участников обобщенные данные о работе в сфере правового просвещения населения, уделив особое внимание в рассказе сотрудничеству с Мурманским арктическим государственным университетом и молодежными объединениями.

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони представил развернутую оценку региональных особенностей организации работы, состояния и обеспеченности аппаратов уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе в сопоставлении с аппаратами региональных омбудсменов в Центральном федеральном округе.

«Доклад был выслушан с интересом, поскольку содержал богатую аналитикой фактуру, с глубоко обоснованными и продуманными выводами. Вместе с тем, Олегу Димони рекомендовано продолжить эту работу дальше и завершить к маю текущего года», - отметил Дмитрий Шахов.

По словам псковского омбудсмена, его архангельская коллега Любовь Анисимова обозначила давно назревшую в регионе проблему, связанную с длительным непереселением граждан из аварийного жилья. Эта тема актуальна для многих субъектов – и страны, и Северо-Запада – поэтому вологодский омбудсмен Олег Димони предложил сделать ее основным вопросом для обсуждения на следующем заседании корсовета. Инициативу поддержали все участники.

Заседание завершилось избранием председателя координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО на двухлетний срок полномочий. По результатам тайного голосования им вновь стал уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.