Общество

Уверенность или риски

Заключение трудового договора на сегодняшний день не является обязательным аспектом трудоустройства. Многие работодатели предлагают своим сотрудникам подписать альтернативные документы или вовсе работать «по договоренности».

В чем преимущества официального трудоустройства и почему оно особенно важно в период пандемии и инфляции, Псковской Ленте Новостей рассказала главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

— Важно ли сегодня вообще заключать трудовой договор? Ведь на рынке представлено много возможностей заработать деньги и без него. В чем заключаются преимущества трудового договора?

— Заключать трудовой договор, безусловно, стоит. Конечно, если вы уже имеете основную работу с постоянным заработком и гарантиями, то можете себе позволить заработать дополнительно или без договора, или с договором гражданско-правового характера. Но если для вас это первая и единственная работа, то рисковать нельзя, потому что только трудовой договор дает нам уверенность в завтрашнем дне.

— Каковы принципиальные отличия работы с заключением трудового договора и без него?

— Что такое трудовой договор? Если разбирать понятие, которое у нас изложено в Трудовом кодексе РФ, если вслушаться в него внимательно, то в нем, по сути, все написано. Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить его условиями труда, предусмотренными трудовым законодательством и иными правовыми актами, коллективным договором, локальными нормативными правовыми актами, действующими в организации, также он обязуется своевременно в полном объеме выплачивать сотруднику заработную плату.

Работник в свою очередь обязуется лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, при этом соблюдая правила внутреннего трудового распорядка. Сторонами здесь является работодатель и работник. Если же отказаться от заключения трудового договора, никакие обязательства не будут существовать, потому что только письменные обязательства влекут за собой юридическую ответственность.

В основном формы договоров во всех организациях уже разработаны и унифицированы, но обязательно надо вчитываться в содержание договора и смотреть те разделы, которые Трудовой кодекс РФ обязывает нас включать в трудовой договор. Именно правильно составленный трудовой договор может гарантировать своевременное получение зарплаты, ежегодный оплачиваемый отпуск, рабочее место, которое будет соответствовать требованиям охраны труда и пожарной безопасности, оплачиваемые больничные и командировки, учебные, декретные отпуска. При сокращении численности штата или при ликвидации организации вам будет гарантирована выплата выходного пособия. При заключении трудового договора вы будете уверены, что просто так лишить вас этой работы работодатель не имеет права. Есть определенная процедура, которую работодатель будет обязан соблюсти. Если вы нарушите трудовые обязанности, а работодатель докажет вашу вину, только тогда вас смогут уволить.

— На что работнику стоит обращать особое внимание при заключении трудового договора?

— В трудовом договоре обязательно должна быть прописана ваша должность. Дело в том, что некоторые должности у нас подразумевают особые условия труда и гарантируют дополнительные льготы и доплаты. Это может быть более ранний выход на пенсию, компенсации и так далее. Такие льготы получают, допустим, педагоги или сварщики, энергетики, шахтеры, жестянщики.

Обязательно в договоре должен быть прописан пункт, в котором находится ваше место работы. Это делают для того, чтобы вы четко понимали, где происходит ваша трудовая функция, а работодатель не будет иметь права вдруг без вашего согласия изменить место вашей работы на, например, филиал в другом городе. Возможность у него будет существовать только в экстренных случаях, каких-то форс-мажорных ситуациях.

Также должны быть указаны сроки действия договора, то есть дата начала и окончания трудовой функции. Трудовой договор может быть срочным или бессрочным.

Обязательный раздел — условия оплаты. Там должны быть прописаны все составляющие вашей заработной платы, это окладная часть, доплаты, надбавки, условия премирования, которые предусмотрены в этой организации.

Следующие раздел — режим труда и отдыха. Здесь должен быть четко прописан режим вашей работы, например: работа с 9.00 до 18.00, сорокачасовая рабочая неделя. Также должно быть указано, в какое время установлен перерыв на обед, гибкий или фиксированный у вас будет график работы.

Также нужно обратить внимание на гарантии и компенсации, если у вас установлены вредные условия труда, на условия, определяющие характер работы, потому что у вас может быть передвижная, дистанционная, сезонная работа, работа на дому и так далее. Также нужно внимательно просмотреть условия труда на рабочем месте. Работодатель всегда проводит специальную оценку вредности условий на рабочем месте, в соответствии с этой оценкой вам могут быть положены дополнительные льготы и компенсации.

Смотрите на условия обязательного социального страхования и иные условия, которые работодатель может внести в Трудовой кодекс РФ по специфике работы. Трудовые договора могут дополняться, но при этом не ухудшать положение работника. Туда может включаться, например, испытательный срок, неразглашение коммерческой тайны организации и так далее.

И последний раздел — данные о сторонах: паспортные данные, реквизиты и тому подобное.

— Какова принципиальная разница между договором гражданско-правового характера и трудовым договором?

— Разница между ними, безусловно, существует. Договор гражданско-правового характера заключается не между работодателем и работником, а между заказчиком и исполнителем, оформляется он без вступления в трудовые отношения, по нему внештатный сотрудник получает вознаграждение по результатам работы. К таким договорам может относиться договор подряда, авторский договор, агентский договор.

Стаж в данном случае не исчисляется, запись в трудовую книжку не вносятся. Заключают договор гражданско-правового характера, как правило, на конкретный срок, а трудовой же договор обычно бессрочный. Сроки по оплате согласовываются сторонами. Заказчик может прописать повременную оплату, анонсирование, но чаще по факту исполнения работ предоставляется акт, в соответствии с которым заказчик уже оплачивает работы или услуги.

Работодатель при заключении договора гражданско-правового характера не обязывается обеспечить вам рабочее место, социальные гарантии в нем не предусмотрены. Локальные нормативные акты, действующие на предприятии, например, о премировании, о компенсациях, не распространяются на внештатного работника.

В трудовом договоре все четко регламентировано, вы можете быть уверены, что у вас завтра будет работа, что она на длительный срок, заработная плата приходит два раза в месяц. Конечно, лучше заключить трудовой договор, тем более, что по трудовому договору вы войдете в штат, а если в компания работает с профсоюзом, вы можете стать членом профсоюзной организации и получить дополнительные гарантии и контроль со стороны облсовпрофа.

— Мы видим, что в трудовом договоре очень много пунктов, не все смогут в них разобраться. Скажите, можно ли обратиться к кому-то за помощью при заключении такого документа?

— Всегда может помочь правовая инспекция. Если организация состоит в профсоюзе, мы бесплатно оказываем юридическую помощь. К нам можно прийти с копией трудового договора, который вам предложила заключить организация. Инспекция труда Псковского облсовпрофа находится на улице Советской, 15 в Пскове.

Беседовала Ксения Иванова