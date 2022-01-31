Общество

«Постскриптум»: О решениях областного Собрания, псковских люках и отмене публичных слушаний. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 31 января.

Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудили актуальные темы прошедшей недели. На этот раз в центре их внимания - предложение единороссов поставить вооружение в ДНР и ЛНР, итоги регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, отмена публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории Четырех углов.

Также ведущие обсудили ключевые решения 6-й сессии Псковского областного Собрания, итоги опроса по дизайну крышек люков в Пскове и решение городских властей о демонтаже ларьков на площади Ленина. Традиционно в рамках программы прозвучал политический комментарий от Александра Савенко.