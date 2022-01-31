Общество

Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 191 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 24 по 30 января. Было составлено 16 административных протоколов, восемь единиц оружия изъяли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, в ведомстве напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - добавили в Росгвардии.