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Общество

Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия

31.01.2022 17:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 191 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 24 по 30 января. Было составлено 16 административных протоколов, восемь единиц оружия изъяли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.  

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, в ведомстве напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - добавили в Росгвардии. 

Теги: #Росгвардия #Псковская область #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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