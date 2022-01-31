Потепление на выходных после морозной недели прогнозируют псковские синоптики

Потепление на выходных после морозной недели спрогнозировали псковские синоптики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
При этом начальник Псковского гидрометцентра отметила, что, по предварительной информации, к выходным прогнозируется потепление до плюсовых температур, ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем.
При этом таких снегопадов, как во время прошедшего циклона, не предвидится - над регионом сформируется антициклон, и осадков практически не будет. Сильного ветра тоже не прогнозируется, добавила Тала Нещадимова.