Общество

Потепление на выходных после морозной недели прогнозируют псковские синоптики

Потепление на выходных после морозной недели спрогнозировали псковские синоптики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем постепенное понижение температуры. Уже завтра днем: до -1...-6 градусов. Затем температуры будут понижаться и ночью. С четверга на пятницу ожидаем 11-16 градусов мороза, а днем: 4-9 градусов ниже нуля», - сказала Тала Нещадимова.

При этом начальник Псковского гидрометцентра отметила, что, по предварительной информации, к выходным прогнозируется потепление до плюсовых температур, ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем.

При этом таких снегопадов, как во время прошедшего циклона, не предвидится - над регионом сформируется антициклон, и осадков практически не будет. Сильного ветра тоже не прогнозируется, добавила Тала Нещадимова.