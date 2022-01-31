Общество

Члены Молодежной избирательной комиссии посетили псковский зооприют

Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области посетили зооприют. Об этом сообщает телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области.

«На минувших выходных члены Молодежной избирательной комиссии области навестили тех, кому часто не хватает заботы и ласки — собак, содержащихся в зоозащитной организации Пскова "Шанс". Организация существует за счет пожертвований неравнодушных людей. Каждый из нас может помочь нашим хвостатым друзьям: прогулкой, материальной поддержкой, кормом, хозяйственными и зоотоварами», - отметили в Избиркоме.

Члены «молодежки» привезли животным продукты питания, а также прогулялись с четырьмя питомцами вдоль берега Великой.

«Помогать бездомным животным и таким организациям, которые делают благое дело нужно всегда. Хотелось бы призвать людей быть более ответственными, не оставлять животных без дома и помогать уже действующим приютам», — поделился впечатлениями от посещения член МИК Дмитрий Курьян.