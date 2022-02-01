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Общество

Индексация пенсий и проверка жилья: что изменилось в России с 1 февраля

01.02.2022 07:49|ПсковКомментариев: 1

В России с 1 февраля вступили в силу несколько нововведений: были проиндексированы материнский капитал и пенсии, начались проверки жилья на аварийность перед покупкой, для всех россиян стал доступен бесплатный гектар в Арктике, а также ужесточены показатели долговой нагрузки.

 

Материнский капитал и социальные выплаты

Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексированы на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.

В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.

Также с 1 февраля увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

С февраля пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%.

Прожиточный минимум при взыскании долгов

Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.

Теперь благодаря закону россияне-должники могут ежемесячно сохранять на банковском счете деньги, но лишь в размере прожиточного минимума.

Банк России, кроме того, с 1 февраля вновь вводит меры для снижения объема выдач долгосрочных потребительских кредитов, ужесточая требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ уже ужесточал сроки расчета показателя долговой нагрузки в 2019 году, ограничив максимальный срок кредита при расчете пятью годами.

Теперь этот срок ограничен четырьмя годами, следует из указания регулятора.

Проверка жилья

С 1 февраля 2022 года вступает в силу и закон, согласно которому Росреестр будет вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Согласно этому документу, выписка из реестра недвижимости теперь будет содержать сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.

Арктический гектар

Граждане России и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающие за рубежом, с 1 февраля могут бесплатно получить гектар земли в Арктической зоне под личное использование или бизнес.

Программа «Гектар в Арктике» стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий.

Участок можно получить в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской области, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Для этого нужно зайти на портал гектарварктике.рф, авторизоваться с помощью учетной записи портала Госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте. Согласно закону, гражданин сам определяет форму, площадь и вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно через пять лет.

«Платон»

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон» с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54 рубля за километр пробега.

Ранее размер платы в рамках госсистемы составлял 2,34 рубля за километр пути. Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

Источник: РИА Новости

Теги: #пенсии #дороги #материнский капитал #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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