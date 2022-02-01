Вложить средства под проценты и приумножить свой капитал предлагают псковичам

Успейте эффективно вложить средства под проценты и приумножить свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка.
Условия вклада:*
Подробнее о вкладе – на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.
Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
Предложение действительно по 28 февраля 2022 года.
* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица
Источник: АО БАНК «СНГБ»