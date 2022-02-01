Общество

Псковские архивисты рассказали о стоимости обедов в 1840 году

Государственный архив Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о стоимости обедов в заведениях Псковской губернии в 1840 году.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Согласно сведениям, опубликованным в Псковских губернских ведомостях, обед для одной персоны из двух блюд обошелся бы в 35 копеек. «А если из трех – то в 50 копеек. Четыре блюда "с пирожным" - уже 65 копеек. Может быть, закажем бутерброд? Извольте выложить еще 5 копеек», - поделились архивисты.

«Порция чая или кофе, со сливками или лимоном, с белым хлебом или сухарями» стоила 30 копеек. «Для простого звания людей за чайник чаю с сахаром» обошелся бы в 25 копеек.

Пуд сена (примерно 16,3 кг) для лошадей стоил 18 копеек, пуд соломы - 8 копеек. «Изволите смазать колеса экипажа дегтем, дабы они не скрипели, извещая округу о вашей поездке, - накиньте еще 5 копеек», - добавили в госархиве.