Общество

Более 400 человек обратились в псковский травмпункт с переломами в январе

425 взрослых жителей Пскова обратились в травмпункт приемного отделения клинической больницы в январе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

Всего за период с 1 по 31 января в травмпункт обратились 1481 человек. В том числе 998 из них получили травмы на улице. Так, у 425 обратившихся диагностировали переломы, но основные виды травм - ушибы и растяжения связок. Переломы - это уже более тяжелые травмы, отметил собеседник ПЛН.

Вадим Букша заметил, что в этом году количество обратившихся увеличилось. Для сравнения: в январе 2021 года в травмпункт пришли 895 человек. Врач также добавил, что основная доля тех, кто пострадал после катания с гор на ватрушках пришлась на новогодние каникулы.

Сейчас в будни таких пациентов мало, на выходных — больше. «Вторая половина января - это все-таки чаще всего уличная травма. Кто-то шел по улице - упал, вышел из машины или вышел из подъезда - упал. Бытовые травмы тоже получают - пожилые люди, например, падают и на улице, и дома», - рассказал врач.