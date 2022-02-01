Общество

В облздраве разъяснили приостановку плановой медпомощи в Пскове и Великих Луках

Приостановку плановой медицинской помощи в Пскове и Великих Луках разъяснил представитель областного комитета по здравоохранению, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте губернатора.

«Что значит прекращены все виды планового приема?» - поинтересовалась женщина.

«Это временная мера, связанная с большим количеством заболевших. Как только эпидемиологическая ситуация выровняется, плановая помощь будет возобновлена», - ответил представитель органа исполнительной власти.

Одна из псковичек пожаловалась на неудовлетворительную, по ее мнению, работу городской поликлиники в Пскове. Представитель комитета ответила, что нагрузка на медучреждение увеличилась. «Поэтому необходимо временно прекратить диспансеризацию, плановый прием врачей, специалистов», - пояснил специалист.

«Плановая медицинская помощь - это помощь, которая оказывается при проведении профилактический мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью», - пояснил представитель областного комитета по здравоохранению.

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Напомним, в ходе недавнего заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что с медиков временно нужно снять оказание плановой амбулаторной медпомощи взрослому населению в Пскове и Великих Луках.