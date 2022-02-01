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Церемония прощания с Леонидом Куравлевым проходит в Москве

Началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым, его отпевают в Центральной клинической больнице в Москве, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.

Широкую известность ему принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок» (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии «Афоня» (1975).

Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.

Среди наград Куравлева приз кинофестиваля «Виват, кино России» за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», а в 2012 году его наградили российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.