Общество

Дополнительный выходной ждет псковичей в феврале

В связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян в этом году будет праздничный выходной день - 23 февраля. Праздник выпал на среду, поэтому будет один выходной, никаких переносов не предусмотрено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекции заметили, что поскольку вторник, 22 февраля, является предпраздничным днем, рабочее время сокращается на один час, а уже в марте россиян ожидают и рабочая суббота, и длинные выходные.

«Три нерабочих дня подряд порадуют нас в связи с празднованием Международного женского дня. Праздничный день 8 марта приходится на вторник, в связи с этим принято решение перенести день отдыха с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня после долгой рабочей недели россияне будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта – воскресенье, понедельник и вторник», - рассказали псковичам.

Следующие длинные выходные ожидаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня.