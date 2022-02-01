Общество

Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще шесть человек

Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще шесть человек. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1438 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, за сутки в Псковской области выявили 283 случая заражения COVID-19, всего — 75 963. За все время пандемии в регионе выздоровели 70 759 человек (+169).

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При этом с контроля Роспотребнадзора сняли несколько очагов коронавируса. Активными остаются вспышки в Бельско-Устьенском дома-интернате и на площадке Великолукского мясокомбината.