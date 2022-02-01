Общество

Великолукский школьный музей взял приз на всероссийском конкурсе

Великолукский школьный музей взял приз на всероссийском конкурсе следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Конкурс прошел в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил поисковый отряд «Патриот» музея великолукской школы №9, который занял призовое третье место на конкурсе «Неизвестный солдат» среди музеев Северо-Запада по итогам 2021 года.

«С большим удовольствием сегодня вручил коллективу школы диплом и призовой сертификат на сумму 200 тысяч рублей. На выигранные средства планируют приобрести туристическое снаряжение. Это поможет создать комфортные условия для детей во время участия в Вахтах памяти. У ребят и их наставников много задумок по работе отряда "Патриот" и развитию музею. Желаю им удачи во всех добрых начинаниях. Спасибо за полезный и важный труд!» - сказал Александр Козловский.

Отметим, музей в школе №9 открылся чуть более года назад, в декабре 2020 года. Все экспонаты музея – подлинные. Основной фонд составляют предметы, найденные членами поискового отряда «Штурм» во время экспедиций.

«Молодым является и сам поисковый отряд "Патриот", он действует меньше полутора лет. Инициаторами его создания стали члены поискового отряда "Штурм", учителя и школьники. Активисты "Патриота" занимают активную жизненную позицию. За их плечами немало полезных дел. Они помогли в открытии школьного музея, приняли участие в поиске родственников солдат, останки которых были найдены в ходе полевых экспедиций поискового отряда "Штурм", а также во время "Вахты памяти" в Локнянском районе», - добавили в пресс-службе партии.