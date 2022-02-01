Общество

Около 70 тысяч обращений обработал псковский ЦУР за год

Сотрудники псковского ЦУР обработали за 2021 год в общей сложности около 70 тысяч обращений. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

«За год мы отработали более 39 тысяч обращений. Кроме того, у нас еще одна система - ”Госуслуги. Решаем вместе”. Там у нас было еще 30 тысяч обращений», - рассказала Анастасия Григорьева.

Она также добавила, что в основном псковичи обращаются по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ремонта дорог и благоустройства.