Общество

Псковичам перечислили способы найти чат-бота для обращений

Руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, какими способами псковичи могут найти чат-бота для обращений в интернете.

«Чат-бот - электронный пользователь в любом удобном мессенджере. В нем собраны все основные социально значимые для граждан вопросы. Пользователь заходит и видит меню с основными тематиками. Он может использовать заготовленные вопросы, а может задать свой», - пояснила гостья студии.

Анастасия Григорьева назвала два способа найти эту функцию. Во-первых, виджет с чат-ботом размещается на официальном сайте Псковской области. Там можно нажать на кнопку «Задать вопрос» и выбрать из предложенных мессенджеров наиболее удобный. Помимо этого, функция подключена к официальной группе Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», а также ко всем комитетам и управлениям.