Общество

На воинский учет в этом году планируют поставить более трех тысяч псковичей

Более трех тысяч жителей Псковской области планируют поставить на воинский учет в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на военный комиссариат региона.

Первичную постановку на воинский учет проведут с 1 января по 31 марта по месту постоянного жительства или временного пребывания граждан в год достижения ими возраста 17 лет. Затем пройдут весенний и осенний призывы.

На территории области в соответствии с распоряжением губернатора созданы и работают 26 комиссий по постановке граждан на воинский учет, напомнили в администрации.