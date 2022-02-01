Общество

Математики предрекли снижение среднего балла за ЕГЭ

Математики предупредили о снижении среднего балла ЕГЭ у выпускников. Из-за изменений в ЕГЭ по математике средний балл абитуриентов снизится, однако он «просядет» у всех, то есть неравенства среди сдающих не возникнет, считают математики.

Из-за внесенных Рособрнадзором изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, которые предполагают отказ от слишком простых заданий и замену их более сложными, средний балл экзаменуемых может снизиться, пишет РБК со ссылкой на специалистов.

По словам куратора сообщества математики в «Яндекс.Кью», кандидата физико-математических наук Давида Каца, средний балл «просядет» у всех проходящих экзамен. «Это не очень страшно, потому что он просядет у всех очевидно, у большинства. В том плане, что какого-то неравенства не возникнет», — считает Давид Кац. Причиной этому станет другая система оценки.

Падение среднего балла также прогнозирует директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. По его словам, это не окажет существенного влияния на поступление.

При этом, по словам Давида Каца, за изменениями в самом экзамене последуют изменения в способе подготовки к нему. «Если наша задача — выжать из экзамена максимум, то да, нам придется эту подготовку поменять. Я бы не сказал, что она станет сложнее — на мой взгляд, нет, не станет. Она станет другой, совершенно точно. Будет период, когда нужна перестройка этого процесса, и это отражается на всех участниках: учителях, школьниках», — заявил Давид Кац.

Максим Пратусевич отметил, что экзамен станет сложнее. «Там убрали простые задачи, добавили сложные примеры и поменяли местами оценки за стереометрию и задачу с экономическим содержанием. Задача по стереометрии стала стоить три балла вместо двух, экономическая — два балла вместо трех. Появилась лишняя задача по теории вероятности», — сказал он.

Давид Кац, в свою очередь, отметил изменения в заданиях по теории вероятности. «Раньше это было одно задание, и там попадались очень разные задачи, причем в настоящем экзамене. Могла попасться элементарная задачка, которую любой двоечник решит за минуту, и могла попасться очень сложная задача. И, как результат, это была очень случайная история, могло повезти, могло не повезти», — заявил он.

О нововведениях экзамена 2022 года Рособрнадзор сообщил накануне. В частности, изменился максимальный первичный балл за экзамен. Кроме того, в экзаменационную работу добавили задание №5, проверяющее умение выпускника выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание №20, которое проверяет умение строить и исследовать простейшие математические модели.

Также из работы убрали ряд заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки».