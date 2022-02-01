Общество

Психолог рассказала, кому будет легко перейти на четырехдневку

Вероятный переход на четырехдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам легче, чем несколько лет назад, так как в последние два года «мы привыкли к неким переменам — то выходим в офис, то нас переводят на удаленку», рассказала психолог, коуч Марина Гладышева.

Есть некая часть людей, правда, которым это (переход на четырехдневную рабочую неделю — ред.) удастся тяжело, сообщает NEWS.ru. «Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте. Молодым же всегда проще, и плюс один выходной, это лучше, чем если бы добавили еще один рабочий день», — рассказала Марина Гладышева.

«Человеку тогда сложно любое изменение — если в молодом возрасте +1 выходной — это классно и здорово, то в старшем возрасте перемены такие выглядят как "зачем мне это?". Некоторые не знают, что им делать в выходной, для них работа — спасение от одиночества, от каких-то внутренних состояний. Для такой категории людей это будет непонятная ситуация», — подытожила Гладышева.

Три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Такой результат показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру». Люди уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. При этом многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована. При этом готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе отрицательно оценили 47% участников опроса. Они полагают, что подобный график им не подходит. О том, что переход на четырехдневку вполне реален, заявили 21% опрошенных.