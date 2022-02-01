Общество

В отделениях Почты России появились компьютеры для школьников и учителей

Почта России и Российское движение школьников запустили совместный пилотный проект. В 10 почтовых отделениях в небольших городах и селах появились компьютеры с выходом в интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСП Псковской области.

Так, компьютеры появились в 10 отделениях на территории 9 субъектов РФ, в том числе в селе Чихачево Новоржевского района в Псковской области.

Дети и педагоги смогут поучаствовать более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников от 8 до 18 лет. Для этого на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организовали доступ к сайту РДШ и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий (поисковые системы, ВКонтакте, YouTube, Canva, Zoom, Skype и другие). Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах, присоединиться к научным проектам, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях. Победители конкурсов РДШ получают путевки на смены во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.

«Для нас важно, чтобы участие в проектах РДШ было доступно каждому школьнику в России, чтобы каждый мог проявить свои таланты и быть замеченным, найти для себя интересное и общественно значимое дело. У нас уже больше полутора миллионов зарегистрированных детей. И благодаря поддержке Почты России мы сможем прийти в небольшие населенные пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах», - прокомментировала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Совместный проект «РДШ на связи» стартовал 1 февраля этого года в эфире «Классного радио РДШ». В студии его представили директор по развитию сети и управлению проектами Почты России Алексей Логвинов и руководитель направления РДШ «Наука» Павел Степанов.

«Это экспериментальный проект, результаты которого мы вместе с РДШ оценим в конце марта. Если точки доступа к образовательным программам окажутся востребованными и полезными для школьников и педагогов, мы изучим возможность масштабирования этого проекта на другие отделения», - сказал Алексей Логвинов.

Павел Степанов провел презентацию проектов РДШ и отметил, что участие в них дает уникальные возможности и не требует специальной подготовки. «Не надо обладать какими-то специальными знаниями, навыками. Все достаточно просто, понятно, доступно и возможно в реализации уже сейчас, уже буквально с этого дня», - сказал он.

На связи со студией в Москве были почтовые отделения, в которых открылись новые точки доступа в интернет для школьников и педагогов. После знакомства с РДШ дети, которые присутствовали на эфире, поучаствовали в беседе о безопасности в интернете. Ее провел молодежный цифровой омбудсмен, директор центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Дмитрий Гуляев.