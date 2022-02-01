Общество

Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году

Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании правительства по социально-экономическому развитию.

Фото: РИА Новости

«Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы. Конечно, ее результат оценивают сами люди. <...> К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт. Чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг». - сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, должно сократиться время на оформление документов с нескольких дней до нескольких минут, добавил премьер-министр.