Общество

Более 360 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

Более 360 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал региона.

363,98 миллионов рублей направил комитет по социальной защите Псковской в органы соцзащиты городов и районов области на финансирование по следующим выплатам:

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

Ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до 3 лет;

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

Денежная компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор».

В настоящее время деньги зачисляют на счета жителей региона.