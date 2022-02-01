Общество

Для псковских курсантов подготовили мероприятия к Дню российской науки

В Псковском филиале Академии ФСИН России пройдет комплекс мероприятий, посвященных Дню российской науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Так, обучающиеся могут принять участие в конкурсах электронных рекламных буклетов о научной жизни вуза «Не оставайся в стороне! Присоединяйся!» и стенгазет «Великие достижения великого народа», посвященных научным открытиям, ученым, изобретателям. А 4 февраля в образовательном учреждении в дистанционном формате кафедра гражданско-правовых дисциплин проведет межвузовский круглый стол «Ученые-цивилисты».

Кроме того, в библиотеке академии откроются книжные выставки «Нет преград человеческой мысли» и «Актуальные вопросы юриспруденции, инновации и достижения». Подведение итогов всех мероприятий состоится 8 февраля, в День российской науки.

Организаторами выступили отделение организационно-научной и редакционно-издательской деятельности, кафедры, библиотека и научное общество совета самоуправления курсантов и студентов.