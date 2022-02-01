Общество

Кадровые перестановки на Великолукском мясокомбинате официально подтвердили

На Великолукском мясокомбинате официально подтвердили кадровые перестановки.

Фото: sluhvl

«В нашем распоряжении есть официальное письмо, в котором указывается, что со вчерашнего дня генеральным директором завода назначена Ольга Кузьмина, которая до сего дня трудилась на предприятии главным бухгалтером», - пишет портал «Луки.ру».

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Ранее Руслан Марцинкевич покинул пост директора Великолукского мясокомбината. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте «Подслушано Великие Луки». «Буквально несколько дней назад на завод пожаловал владелец мясокомбината Владимир Подвальный и попросил покинуть пост директора Руслана Марцинкевича. Есть версия, что нового директора привезут из Санкт-Петербурга», - говорилось в сообщении.