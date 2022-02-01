Общество

Псковичу удалось запечатлеть редкую птицу

Пскович Юрий Яковлев запечатлел уральскую неясыть. Фотографии опубликованы в группе «Совы и дневные хищные птицы/Северо-Запад России» в социальной сети «ВКонтакте» 31 января.

Фото: Юрий Яковлев

Уральская или длиннохвостая неясыть ведет ночной образ жизни и почти не встречается в парковых зонах, пишет Туристский информационный центр Псковской области.

Фото: Юрий Яковлев

«Длиннохвостую неясыть можно встретить только в лесу. Это одна из самых крупных птиц в семействе. Размер ее крыла - около 35-40 сантиметров. Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и второе название длиннохвостой неясыти – уральская. На латыни и по-английски она так и называется», - отметили в ТИЦ.