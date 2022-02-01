Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
политические итоги - 2021
Сжиженный газ в баллонах
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
псков вторжение роботов
уверенность или риски
судьба ларьков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.02.2022 07:4912 Индексация пенсий и проверка жилья: что изменилось в России с 1 февраля 02.02.2022 11:120 Почти 40 пар в Псковской области выбрали дату-палиндром для заключения брака 02.02.2022 11:090 Более 400 пациентов вылечили от COVID-19 в псковской детской инфекционке 02.02.2022 11:000 Почему работающим людям не индексируют пенсии, рассказала Елена Бибикова  02.02.2022 10:450 Елена Бибикова объяснила, почему маткапитал проиндексировали в феврале 02.02.2022 10:410 Почетный гражданин Пскова Валерий Павлов отмечает 75-летие
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 29.01.2022 11:3512 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 27.01.2022 14:1710 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 26.01.2022 15:4713 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почему работающим людям не индексируют пенсии, рассказала Елена Бибикова 

02.02.2022 11:00|ПсковКомментариев: 0

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию, поскольку эту компенсацию инфляции им обеспечивает работодатель. Об этом на вебинаре по вопросам пенсионного обеспечения сообщила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Что такое пенсия? Это компенсация утраченного заработка вследствие наступления старости или инвалидности и потери кормильца. Мы понимаем, что пенсионеры работают не от того, что им нечего делать дома, а потому им не хватает денег. Тем не менее индексацию пенсий им не производят, тут нужно рассмотреть само понятие индексации», - заметила Елена Бибикова. 

Она пояснила, что индексация пенсий - это компенсация инфляционных процессов за прошлый год. «Кто компенсирует неработающим пенсионерам инфляцию прошлого года? Никто, только государство. А работающим компенсация идет через индексацию заработной платы», - сказала Елена Бибикова. 

Сенатор также добавила, что при этом вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам постоянно находится в повестке Госдумы и Совета Федерации.

Теги: #пенсии #индексация #вебинар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
В опросе приняло участие 210 человек
02.02.2022, 11:120 Почти 40 пар в Псковской области выбрали дату-палиндром для заключения брака 02.02.2022, 11:090 Более 400 пациентов вылечили от COVID-19 в псковской детской инфекционке 02.02.2022, 11:010 Острович отправится в колонию за кражу газовых баллонов 02.02.2022, 11:000 Почему работающим людям не индексируют пенсии, рассказала Елена Бибикова 
02.02.2022, 10:580 На 100 тысяч рублей обогатился мошенник за счет великолучанки 02.02.2022, 10:560 Очередную годовщину заключения Тартуского мирного договора с РСФСР отметят в Эстонии 02.02.2022, 10:450 Елена Бибикова объяснила, почему маткапитал проиндексировали в феврале 02.02.2022, 10:410 Почетный гражданин Пскова Валерий Павлов отмечает 75-летие
02.02.2022, 10:371 Псковичу удалось запечатлеть редкую птицу 02.02.2022, 10:340 Елена Бибикова надеется на принятие закона об индексации пенсий силовикам в феврале 02.02.2022, 10:310 Отменен аукцион на строительство ФОКОТа в Порхове 02.02.2022, 10:280 Сдать оружие за деньги предлагают жителям Псковской области
02.02.2022, 10:260 «Беседка»: О готовности псковской инфекционки к новой волне COVID-19 02.02.2022, 10:240 Для псковских курсантов подготовили мероприятия к Дню российской науки 02.02.2022, 10:220 Трех нетрезвых водителей остановили полицейские на дорогах Псковской области 02.02.2022, 10:160 Кадровые перестановки на Великолукском мясокомбинате официально подтвердили
02.02.2022, 10:110 Определены победители первенства Псковской области по настольному теннису 02.02.2022, 09:590 Гдович украл у пенсионерки три стиральные машины 02.02.2022, 09:481 Около 2 км канализации прочистят в районе улиц Народной и Красноармейской в Пскове 02.02.2022, 09:401 В ПТС объяснили, почему выросла плата за отопление
02.02.2022, 09:220 Глава Роспотребнадзора заявила об утрате способности COVID-19 проникать в легкие 02.02.2022, 09:070 В Совфеде предложили лишать гражданства за торговлю суррогатным алкоголем 02.02.2022, 08:501 Снизить запросы по зарплате ради получения работы готовы более 30% псковичей - опрос 02.02.2022, 08:360 Россияне отмечают 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
02.02.2022, 08:189 Борис Елкин оценил состояние улицы Войсковой в Пскове и назвал ее болотом 02.02.2022, 08:000 Главный диетолог Минздрава дал советы заразившимся и переболевшим COVID-19 02.02.2022, 07:390 Пожар на территории столярного цеха потушили в Великолукском районе 02.02.2022, 07:203 Попова исключила введение чрезвычайных мер из-за коронавируса
02.02.2022, 07:001 Россиянам хотят упростить доступ к решениям о капремонте 01.02.2022, 23:460 Сын подозревается в убийстве своей матери в Острове 01.02.2022, 23:180 «Гонки по вертикали»: всё, что вы хотели знать о региональной политике... 01.02.2022, 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку
01.02.2022, 22:000 Детский парк и стадион благоустроят в Острове 01.02.2022, 21:496 В России прошли памятные мероприятия, посвященные 91-летию со дня рождения Ельцина 01.02.2022, 21:371 В конце января в Пскове пропала 15-летняя девочка 01.02.2022, 21:300 «Гонки по вертикали»: закон Турчака, планка для Брячака и хорошие ковид-новости. ВИДЕО
01.02.2022, 21:179 Назвать количество планет в Солнечной системе смогли только 60% опрошенных псковичей 01.02.2022, 20:570 На дистанционное обучение перешли две школы в Великолукском районе 01.02.2022, 20:380 Двум псковским борцам присвоили разряды кандидатов в мастера спорта по самбо 01.02.2022, 20:150 Туроператоры выплатили более 80% долгов по «коронавирусным» путевкам
01.02.2022, 20:031 Сеть ресторанов фаст-фуда попросила Минпромторг отменить эмбарго на сыр из-за нехватки сырья 01.02.2022, 19:541 Два автомобиля перевернулись в кювет в Псковском районе 01.02.2022, 19:358 Михаил Мишустин: Необходимо упростить россиянам поход в поликлиники 01.02.2022, 19:153 Шесть школ Псковской области перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ
01.02.2022, 18:551 Более 360 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области 01.02.2022, 18:350 Василий Осипов призвал подрядчика ускорить догазификацию в Куньинском районе 01.02.2022, 18:151 Заключенного осудят за новые эпизоды насилия над детьми в Псковской области 01.02.2022, 18:000 Житель Пыталово отделался обязательными работами за повторное нетрезвое вождение
01.02.2022, 17:460 В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля 01.02.2022, 17:350 Комиссия оценила качество горячего питания в великолукских школах 01.02.2022, 17:220 Петербуржец упал с 18-го этажа на девочку 01.02.2022, 17:120 Единую систему управления миграционными процессами планируют создать в РФ
01.02.2022, 17:0110 В отделениях Почты России появились компьютеры для школьников и учителей 01.02.2022, 16:580 Более 80% ипотечных сделок в Сбере на Северо-Западе проходят с электронной регистрацией 01.02.2022, 16:560 Этапы конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» стартовали в Пскове 01.02.2022, 16:540 Платившей налоги за чужую землю псковичке посоветовали обратиться в МФЦ
01.02.2022, 16:500 Красногородский вал благоустроят до 15 июня 01.02.2022, 16:450 Псковские лучники заняли призовые места на первенстве России 01.02.2022, 16:417 Откуда появляются «копеечные» долги перед налоговой, объяснили псковичам 01.02.2022, 16:390 Печорские музыканты стали лауреатами международного конкурса талантов
01.02.2022, 16:352 В России сократят сроки обучения в колледжах 01.02.2022, 16:281 Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году 01.02.2022, 16:230 Вирусолог спрогнозировал сроки отмены антиковидных мер в России 01.02.2022, 16:210 Псковичи привезли награды с соревнований по рукопашному бою «Звезды Балтики»
01.02.2022, 16:194 Собственники имущества задолжали псковской налоговой около 580 млн рублей 01.02.2022, 16:140 ТОСы Псковской области могут подать заявки на конкурс с 15 февраля 01.02.2022, 16:121 Субсидии псковским спортивным федерациям будут предоставляться в новом порядке 01.02.2022, 16:110 Утопивший труп гостя в болоте печерянин предстанет перед судом
01.02.2022, 16:070 Домклик поможет бесплатно оценить рыночную стоимость жилья 01.02.2022, 16:049 Эксперт предупредил о росте смертности от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны» 01.02.2022, 15:570 Денис Иванов сообщил об изменениях в проекте парка реки Милевки 01.02.2022, 15:551 В Псковском гидрометцентре не прогнозируют холодный февраль
01.02.2022, 15:386 Самая богатая женщина России рассказала о квартирах для детей 01.02.2022, 15:340 Псковские организации за год подали около 700 заявлений о предоставлении налоговой льготы 01.02.2022, 15:280 Конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал в России 01.02.2022, 15:230 Минтруд рекомендовал перевести на «удаленку» максимальное число сотрудников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru