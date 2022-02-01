Общество

Почему работающим людям не индексируют пенсии, рассказала Елена Бибикова

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию, поскольку эту компенсацию инфляции им обеспечивает работодатель. Об этом на вебинаре по вопросам пенсионного обеспечения сообщила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что такое пенсия? Это компенсация утраченного заработка вследствие наступления старости или инвалидности и потери кормильца. Мы понимаем, что пенсионеры работают не от того, что им нечего делать дома, а потому им не хватает денег. Тем не менее индексацию пенсий им не производят, тут нужно рассмотреть само понятие индексации», - заметила Елена Бибикова.

Она пояснила, что индексация пенсий - это компенсация инфляционных процессов за прошлый год. «Кто компенсирует неработающим пенсионерам инфляцию прошлого года? Никто, только государство. А работающим компенсация идет через индексацию заработной платы», - сказала Елена Бибикова.

Сенатор также добавила, что при этом вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам постоянно находится в повестке Госдумы и Совета Федерации.