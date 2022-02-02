Общество

Всего три раза регистрировали брак на дому в Псковской области в 2021 году

Всего три раза регистрировали брак на дому в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото: pixabay.com

«В 2021 году произведено три регистрации заключения брака на дому (в связи с состоянием здоровья одного из лиц, вступающих в брак), в больницах регистраций заключения брака не было», - отметили в комитете.

В январе 2022 году браки на дому и в больницах не заключались, добавили в органе исполнительной власти.

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Напомним, жители Псковской области могут зарегистрировать брак на дому или в больнице с 3 августа 2021 года.