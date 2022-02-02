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Общество

Более 290 дел о нарушении масочного режима рассмотрели суды Псковской области

02.02.2022 11:57|ПсковКомментариев: 4

291 дело о нарушении масочного режима рассмотрели суды Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«С 24 по 30 января 2022 года рассмотрено 291 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима))», - говорится в сообщении.

250 правонарушителей получили штрафы от 1000 рублей. Кроме того, судьи региона вынесли 36 предупреждений, а по 5 делам приняли иные процессуальные решения.

Теги: #суд #нарушения #масочный режим
Источник: Псковская Лента Новостей
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