Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ней о готовности учреждения к новой волне коронавируса.

Много ли в больнице пациентов с выявленным омикрон-штаммом? Отличаются ли симптомы и течение заболевания от предыдущих штаммов вируса? Могут ли аптечные тесты помочь определить, каким штаммом вируса заболел человек, насколько они достоверны? Чем опасен «омикрон» и кто находится в группе риска? Какие еще меры, кроме уже действующих ограничений, необходимы, чтобы снизить нагрузку на региональную систему здравоохранения в условиях коронавируса?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.