Общество

Власти Пскова поздравили с юбилеем почетного гражданина города

Глава администрации города Пскова Борис Елкин от имени администрации и себя лично поздравил с 75-летним юбилеем Почетного гражданина города Валерия Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

«Ваш юбилей – это прекрасная возможность сказать вам теплые слова благодарности и искренней признательности за многолетний труд на благо города Пскова. Вы по праву снискали уважение и авторитет среди земляков, которые присвоили вам высокий статус Почетного гражданина нашего города», - отметил Борис Елкин.

По его словам, будучи директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Валерий Павлов на протяжении многих лет отдавал свои знания и бесценный опыт и профессионализм его становлению и развитию.

«Псковичи ценят вас за неравнодушие и активную гражданскую позицию – на протяжении нескольких лет вы успешно трудитесь на благо родины в Общественной палате Псковской области», - подчеркнул Борис Елкин.

Сити-менеджер пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческого и жизненного долголетия, душевного спокойствия, оптимизма, исполнения желаний.

Смотрите также Почетный гражданин Пскова Валерий Павлов отмечает 75-летие

«Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вам радость и отличное настроение», - добавил глава администрации города.