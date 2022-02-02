Власти Пскова поздравили с юбилеем почетного гражданина города

Глава администрации города Пскова Борис Елкин от имени администрации и себя лично поздравил с 75-летним юбилеем Почетного гражданина города Валерия Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.
По его словам, будучи директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Валерий Павлов на протяжении многих лет отдавал свои знания и бесценный опыт и профессионализм его становлению и развитию.
«Псковичи ценят вас за неравнодушие и активную гражданскую позицию – на протяжении нескольких лет вы успешно трудитесь на благо родины в Общественной палате Псковской области», - подчеркнул Борис Елкин.
Сити-менеджер пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческого и жизненного долголетия, душевного спокойствия, оптимизма, исполнения желаний.
«Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вам радость и отличное настроение», - добавил глава администрации города.